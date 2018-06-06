PuzzleEnglish открывает раздел для обучения английскому языку домашних животных

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Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам, открывает раздел для обучения английскому языку домашних животных.

Отныне каждый обладатель подписки Puzzle English Premium сможет обучить своего четвероногого или крылатого питомца необходимому минимуму английских слов по специальной методике. По мнению специалистов Puzzle English, знание языка международного общения поможет часто путешествующим со своими хозяевами, а также участвующим в выставках и специальных мероприятиях животным лучше адаптироваться к непривычной среде. Ну а для попугаев крупных пород умение говорить на нескольких языках давно перестало быть в диковинку.

«Все мы с детства любим и помним попугая Джона Сильвера, который умел говорить и ругаться на нескольких языках. Практика показывает, что научить птицу петь песни английских пиратов XVIII века – вполне реально. Такой попугай – отличный способ не только собрать миллионы просмотров на Youtube, пробить дорогу своему владельцу на телевизионные шоу, но и просто от души повеселиться в компании друзей», – с улыбкой рассказывает основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов.

С собаками и кошками обучение английскому не даёт столь видимого эффекта, как с попугаем (хотя бывают и исключения: например, некоторые псы могут отлично говорить отдельные слова). Однако умение понимать и выполнять базовые английские команды может стать серьёзным подспорьем для четвероногого путешественника.

Запуск бета-версии словарного тренажёра для домашних животных запланирован на июнь 2018 года.