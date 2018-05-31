Исаак Калина считает, что в московские школы нужно водить экскурсии

По словам лидера Депобразования города Москвы Исаака Калины, его ведомство считает одной из важнейших задач ознакомление родителей учеников с устройством современной школы, ведь это отвечает реалиям современности.
Об этом пишет агентство «Национальные интересы». Как заявил Исаак Иосифович, старые родительские собрания уже нецелесообразны — на них нужно рассказывать мамам и папам о нюансах функционирования учреждения образования.
О своих детях они и так все знают. Знакомясь же с устройством школы, они смогут лучше понять, чем в ней занято их чадо.
С этими целями, напомнил министр, ежемесячно директора приглашают жителей микрорайонов в школу в рамках Клубного дня и на ежегодной основе в российской столице проходит фестиваль «Наши общие возможности – наши общие результаты». По сути, визит родителей в школу должен выглядеть, как экскурсия, — полагает Исаак Калина.
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