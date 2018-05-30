Исаак Калина рассказал, что в столичной системе образования стало меньше чиновников

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Лидер московского Депобразования Исаак Калина озвучил интересную тенденцию, связанную с сокращением числа чиновников в местной системе образования. Сообщается, что с 2014 года их число сократилось с 439 до 106 человек. Об этом написал сайт «Новая Губерния».

Как отметил Исаак Иосифович, в российской столице в минувшем году провели международный форум, на котором он ознакомил аудиторию с тем, что в мегаполисе на 1,5 млн. учащихся приходится не более 100 госчиновников. Аудитория мероприятия была впечатлена цифрами, назвав это мировым рекордом, когда примерно 15000 учащихся приходится всего на одного чиновника.

По словам Исаака Калины, в последнее время в Москве также наметился тренд, когда местные директора и учителя живо интересуются региональным опытом. В связи с этим Депобразования договорился по обмену делегациями с другими городами.