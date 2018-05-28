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НИТУ «МИСиС», Внешэкономбанк и АСИ проведут «Блокчейн-зачет»

Понедельник, 28 Мая 2018 10:26
НИТУ «МИСиС», Внешэкономбанк и АСИ проведут «Блокчейн-зачет» Фото из открытых источников

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» совместно с Внешэкономбанком при поддержке Агентства стратегических инициатив проведут просветительскую акцию «Блокчейн-зачет». Акция проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между НИТУ «МИСиС» и АСИ, в области развития и продвижения блокчейн-технологий. Подробнее - в материале Planet Today.

 

24 мая 2018 года стартовал «Блокчейн-зачет» – просветительская онлайн-акция, направленная на повышение «блокчейн-грамотности» среди граждан.  С помощью несложного онлайн-теста, созданного специалистами ВЭБ и НИТУ «МИСиС» на базе конструктора образовательных ресурсов CORE, можно будет выявить пробелы в своих знаниях о блокчейн-технологии, получить базовые представления об областях и возможностях применения технологии в реальной жизни.

 

«Во Внешэкономбанке мы верим в то, что цифровая экономика – это одно из тех направлений, которое позволит государству совершить тот самый рывок, о котором говорит Президент России. И та технологическая революция, которая сейчас происходит, позволяет нам это сделать. Как говорят, данные в цифровой экономике – это новая нефть, а прорывные технологии – это новые источники эффективности. Те предприниматели, которые владеют этими инструментами, смогут совершить рывок в своем бизнесе и принести ценность не только экономическую, но и социальную, – и себе, и государству. Блокчейн – это только одна из технологий, но с неё начинается многое», – отмечает старший вице-президент Внешэкономбанка Глеб Юн.

 

После завершения «Блокчейн-зачета» каждый участник автоматически получит обратную связь на основе персональных рекомендаций специалистов, для каждого будет сформирован индивидуальный обучающий трек для повышения уровня подготовки в области блокчейн-технологий на базе лучших курсов НИТУ «МИСиС», ВЭБ, GVA, Блокчейн-академии и других онлайн- и оффлайн-платформ.

 

«НИТУ «МИСиС» является одним из ведущих технических университетов страны. Опираясь на основы классического образования, вуз представляет из себя инновационную, динамично развивающуюся научно-образовательную площадку. В 2017 году совместно с Внешэкономбанком мы создали Центр блокчейн-компетенций, в рамках которого в настоящее время разрабатываем серию онлайн-курсов для подготовки и переподготовки кадров для цифровой экономики», – говорит ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

 

По словам организаторов, одна из главных задач акции – развенчать мифы, которые сопровождают внедрение этой популярной сейчас технологии и, следовательно, мешают ее дальнейшему развитию и использованию. Все пользователи, прошедшие «Блокчейн-зачет», получат цифровые сертификаты, сгенерированные с использованием блокчейн-технологии. Присоединиться к зачету можно будет в любой день, он продлиться до 25 июня. 

 

«Вы можете считать блокчейн панацеей для нового мира, а можете – воздушным пузырем. Но для того, чтобы иметь своё мнение, необходимо владеть предметом как минимум на уровне этого зачета. Несколько проектов Национальной технологической инициативы используют блокчейн в своих бизнес-процессах, поэтому мы с удовольствием участвуем в проекте», – комментирует Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости блокчейн
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