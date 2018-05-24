В МАИ прошёл цикл мастер-классов в рамках «Университетских суббот»

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В Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) завершился весенний цикл «Университетских суббот». Участие МАИ в данном просветительско-образовательном проекте для школьников является традиционным: с самого начала основания проекта в 2013 году. Подробнее - в материале Planet Today.

В цикле мероприятий весной 2018 года университет провёл семь мастер-классов, в которых приняли участие более 500 столичных школьников. Благодаря маёвским мероприятиям ребята своими глазами увидели все самые интересные и перспективные технологии, которые создаются сегодня в Московской авиационном институте.

В рамках мастер-классов участники «Университетских суббот» в МАИ узнали о суперкомпьютерных технология, разобрались в принципах работы двигателей для космических летательных аппаратов, получили представление об интеллектуальных материалах с эффектом запоминания формы. Также в университете прошли мастер-классы по технической кибернетике, космическим технологиям в XXI веке и по экономике.

Отдельное внимание школьников было посвящено уникальному мастер-классу «Есть такая профессия — Родину защищать», который в рамках проекта «Университетские субботы» провёл Военный институт МАИ. Участники смогли потренироваться в разборке — сборке стрелкового оружия, стрельбе в электронном тире, увидеть образцы вооружения и военной техники. Гости узнали о том, по каким специальностям готовят офицеров для военной службы по контракту, а офицеры-выпускники рассказали им о своей службе.