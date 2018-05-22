Триумфаторы Всероссийской олимпиады школьников были награждены в столице

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Российская столица приняла в субботу церемонию чествования триумфаторов Всероссийской олимпиады школьников. Слова поздравления в их адрес лично высказали московский градоначальник Сергей Собянин и руководитель местного Депобразования Исаак Калина. Минувшая олимпиада отметилась впечатляющими успехами москвичей — 191 золотая медаль, в общей сложности 906 победителей и призеров. Об этом рассказывает сайт «Новая Губерния».

Выступая перед аудиторией, Сергей Собянин напомнил, что в прошлом году было принято решение о финансовом поощрении победителей и призеров Всероссийской олимпиады. Победителям было гарантировано 200000 рублей, а призерам — 100000 рублей. Однако теперь, уточнил градоначальник, премии будут увеличены на 50% по причине инфляции и роста конкуренции.

Ранее Исаак Калина отмечал, что достижения на олимпиадах в последние годы стали массовым явлением в большинстве столичных школ. Это следствие успешной работы по реорганизации московской системы образования, которая была запущена в 2010 году.