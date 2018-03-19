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Новым партнером СПбГУ станет Фонд первого президента Республики Казахстан — Елбасы

Понедельник, 19 Марта 2018 11:55
Новым партнером СПбГУ станет Фонд первого президента Республики Казахстан — Елбасы Фото из открытых источников

20 марта состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным университетом и Фондом первого президента Республики Казахстан — Елбасы. Участие в церемонии примут ректор СПбГУ Николай Кропачев и заместитель исполнительного директора фонда Игорь Рогов.

 

Особое значение для России и Казахстана, являющимися стратегическими партнерами, сегодня приобретают совместные гуманитарные проекты и подготовка высококвалифицированных кадров.

 

Фонд первого президента Республики Казахстан — Елбасы является самым крупным некоммерческим фондом в республике, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Он был создан Нурсултаном Назарбаевым для поддержки талантливой молодежи, развития социальных проектов и гражданских инициатив. Фонд активно сотрудничает с ведущими зарубежными вузами и научными центрами.

 

Подписание меморандума о сотрудничестве СПбГУ и фонда призвано способствовать развитию взаимодействия в области науки, образования, культуры и поддержки молодежи. В частности, стороны рассмотрят возможность присуждения именных стипендий. Кроме того, направлениями сотрудничества станут академические обмены, развитие прямых контактов между вузами и исследовательскими центрами, а также проведение совместных мероприятий.

 

По завершении церемонии подписания все желающие смогут посетить лекцию заместителя исполнительного директора фонда, экс-председателя Конституционного совета Республики Казахстан доктора юридических наук Игоря Рогова на тему «Защита прав человека, обеспечение верховенства права, безопасности общества и государства». Выступление будет посвящено опыту страны по модернизации правоохранительной системы.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости СПбГУ

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