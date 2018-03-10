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Текст послания Владимира Путина станет основой методического пособия для московских учителей

Пятница, 09 Марта 2018 19:33
Текст послания Владимира Путина станет основой методического пособия для московских учителей Фото из открытых источников

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил, что по его распоряжению городской методический центр займется изучением послания президента России, на основании материалов которого будут созданы методические пособия для учителей, сообщает портал «Говорит Москва».

 

Исаак Калина отметил, что текст послания является замечательным учебным материалом, которым учителя многих предметов “захотят и воспользуются”.

 

По словам главы ведомства, хотя использование материалов крупных выступлений в качестве основы для методичек департаментом образования весьма привычная практика, «такого массива полезной для школы информации» ему до этого слышать не приходилось.

 

«Все материалы, которые могут быть полезны московскому учителю, располагаются в Московской электронной школе», - добавил Исаак Калина. Новый материал также будет представлен в электронном виде. При этом форма изложения будет определена методистами с тем, чтобы сделать пособие наиболее удобным для использования в учебном процессе. То, как именно учителя решат воспользоваться предоставляемым им материалом, решать они будут сами.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости учитель

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