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Исаак Калина: электронная биография ученика — новое слово в образовательном процессе

Среда, 07 Марта 2018 14:16
Исаак Калина: электронная биография ученика — новое слово в образовательном процессе Фото из открытых источников

Пятого марта журналисты ТАСС побеседовали с руководителем столичного Департамента образования Исааком Калиной, который рассказал о проекте «Московская электронная школа» и так называемой электронной биографии ученика. Проект «МЭШ», важно отметить, сейчас имеет федеральную значимость и Минобрнауки трудится над созданием Российской электронной школы.

 

Исаак Иосифович сообщил, что до конца текущего года стоит ждать перевода под эгиду «МЭШ» всех московских школ. Уже множество таких учреждений образования оснащено необходимым оборудованием.

 

В своем интервью Исаак Калина также сообщил, что в столице механизм аттестации можно считать инновационным. В частности, директора при приеме на работу должны предоставлять «электронную справку».

 

По сути, это так называемая электронная биография соискателя, из который можно узнать о результатах учеников под его руководством, его финансовых действиях, имеющихся нарушениях или замечаниях. По мнению Исаака Иосифовича, весьма вероятно, что в будущем электронная биография ученика отменит необходимость в ЕГЭ.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости школа

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