Столица приняла первый чемпионат по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018

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Расположенный в столице РФ УСЗК «Измайлово» принял в своих стенах первый в истории нашей страны чемпионат по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018. Это мероприятие отметилось участием 1000 детишек возрастом от пяти до 16 лет (представителями Книги рекордов РФ был зафиксирован рекорд по числу участников), а его партнером стал БФ «Жизнь как чудо».

Его волонтеры во время чемпионата провели ярмарку ценных сувениров, хэндмэйда, собрав 27600 рублей для лечения нуждающихся детей.

В рамках церемонии открытия чемпионата перед аудиторией выступил знаменитый политический деятель, глава фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Еще одним спикером стал основатель AMAKids Владимир Федяй, поблагодаривший пап и мам участников за воспитание детей.

Партнеры чемпионата вручили призы каждому из участников. Главным призом выступала поездка в Диснейленд, предоставленная компанией ENJOY MICE & TRAVEL Company. Он в итоге достался Алисе Гусевой (Екатеринбург, младшая группа) и Софии Татауровой (Киров, старшая группа).

Престижное мероприятие посетили такие известные личности, как: Анастасия Меськова (солистка Большого театра, актриса кино), Наталья Игнатенко (гендиректор благотворительного «Фонда Елены Образцовой»), Михаил Ершов (профессор Финансового университета при правительстве РФ), Олег Еремин (музыкальный продюсер, общественный деятель), Андрей Ковалев (певец, музыкальный продюсер и бизнесмен), Марио Дюрант (певец), Алексей Казак (председатель Российского профсоюза студентов), Юрий Наконечный (глава центра мониторинга качества образования), Алишер Усманов (первый секретарь посольства Узбекистана в Москве), Сергей Крылов (певец, шоумен, актер) и Матвей Аничкин (музыкант, композитор, музыкальный продюсер).