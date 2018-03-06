Исаак Калина: большая доля ответственности за поведение детей в школе лежит на родителях

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В подмосковной Ивантеевке (сентябрь 2017-го года), Перми (15 января) и поселке Сосновый Бор (пригород Улан-Удэ, 19 января) произошли похожие случаи, связанные с нападением вооруженных школьников на своих сверстников и учителей.

В ходе интервью для ТАСС за пятое марта руководитель московского Депобразования Исаак Калина выразил уверенность, что большая доля ответственности за такие инциденты лежит на родителях детей.

По словам Исаака Калины, число инцидентов подобного рода в школах можно значительно сократить. Но для этого нужно быстро реагировать на фон и оперативно выявлять агрессивно настроенных учащихся. Только налаженная системная работа может помочь в этом направлении.

Позитивным примером этого выступает, как рассказал Исаак Иосифович, многолетнее сотрудничество его ведомства с городским департаментом региональной безопасности и московским управлением МВД по вопросам безопасности.