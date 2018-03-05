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Доступ к Московскому образовательному телеканалу предоставлен абонентам МГТС

Понедельник, 05 Марта 2018 16:08
Доступ к Московскому образовательному телеканалу предоставлен абонентам МГТС Фото из открытых источников

С первого марта абонентам телевизионных пакетов МГТС «Базовый» и «Базовый – все для дома» на 122 канале обеспечен доступ к передачам Московского образовательного телеканала. Смотреть их можно в формате высокой четкости. Об этом сообщает агентство «Национальные интересы».

 

Целевая аудитория канала — московские ученики, их родители, педагогическое сообщество и просто жители столицы. Отсутствие на этом канале рекламы предоставляет возможность наслаждаться комфортным просмотром передач.

 

В сетке вещания телеканала представлены различные образовательные программы, информационные сюжеты, авторские и аналитические шоу, видеоматериалы школьного ТВ и пр. Каждая из них посвящена современному образованию и призвана увлекательным образом знакомить аудиторию с событиями из образовательно-культурного пространства Москвы.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование

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