Форум труда: эксперты СПбГУ расскажут о профессиях будущего и вызовах цифровой экономики

Фото из открытых источников

1 марта начнет работу Санкт-Петербургский международный форум труда, соорганизатором которого традиционно выступает СПбГУ. Университет подготовил 15 мероприятий, на площадках которых ведущие эксперты расскажут о новых тенденциях рынка труда и развитии человеческого капитала.

В рамках форума Санкт-Петербургский университет организует целый ряд конференций, круглых столов и проективных сессий, посвященных добровольчеству, развитию человеческого капитала и транснациональной миграции, корпоративному обучению, роли налоговых инструментов в регулировании рынка труда и другим актуальным темам. Участниками мероприятий станут около 100 экспертов СПбГУ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Труд по доброй воле

Для привлечения внимания общества к безвозмездной помощи всем нуждающимся 2018 год объявлен в России Годом добровольца. Эксперты дискуссионной площадки «Добровольчество как ресурс развития общества», модератором которой выступит уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, поделятся мнением о нынешнем состоянии и ближайших перспективах развития волонтерских практик в нашей стране.

Как помочь еще одной уязвимой категории населения — мигрантам, обсудят в рамках круглого стола «Развитие человеческого капитала и транснациональная миграция: проблемы и противоречия». Дискуссия будет посвящена особенностям взаимодействия государственных институций, мигранта и работодателя на принимающей территории.

Работа в эпоху перемен

Переход к четвертой промышленной революции принципиальным образом меняет труд и его условия. Эксперты площадки «Индустрия 4.0 и будущее труда» обсудят, как быть в фарватере мирового развития технологий, готова ли Россия к переходу «на цифру» и как создать рынок труда для новой экономики. Специалисты озвучат список профессий будущего и расскажут о проблемах современного образования.

Труд в условиях цифровой экономики накладывает отпечаток и на требования, предъявляемые к работнику. Сегодня в России происходит становление национальной системы профессиональных квалификаций. Об этом сложном процессе эксперты будут говорить в рамках дискуссии «Система профессиональных квалификаций: за и против», которая пройдет в экспериментальном формате HR-battle. Еще одно мероприятие будет посвящено разным аспектам формирования гибких навыков, так называемых soft skills.

Образование будущего

В XXI веке знание стало доступным всем, однако информация устаревает с колоссальной скоростью. Поэтому работодатели ждут сотрудников, владеющих самыми разными компетенциями и готовых к постоянному совершенствованию. Инновации в образовании, подходы к обучению и роль классических университетов в подготовке кадров участники форума обсудят в ходе дискуссионной панели «Компетенции будущего».

Сегодня университеты становятся не только образовательной платформой, но и центрами экономического, социального, культурного, предпринимательского, научного развития. Эти и другие изменения в системе высшего профессионального образования станут темой мероприятия «Университет как хаб регионального развития и точка роста для бизнеса».

Дискуссии о современном образовании пройдут и на экспертной сессии «Корпоративное обучение в условиях инновационной экономики». Специалисты обсудят место и роль бизнеса, высшей школы, провайдеров образовательных услуг в повышении профессиональной квалификации работников, подготовке и переподготовке кадров.

Собственную уникальную модель практико-ориентированного обучения СПбГУ предложит в рамках сессии для работодателей. Клиники — бюро для практики студентов — позволяют получить профессиональные навыки и стать востребованными на рынке труда специалистами. На площадке «Клиники СПбГУ» будут презентованы социальный центр переводов и центр финансовой грамотности, а также юридическая и социальная клиники.

С полной программой мероприятий СПбГУ на Форуме труда можно ознакомиться на сайте.