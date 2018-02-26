Образование в формате 360 – новый тренд Москвы

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Школьники смогут путешествовать, сидя за партой.

21 февраля во Всемирный день экскурсовода москвичи смогли совершить несколько десятков путешествий, вооружившись 3D-очками. В Еврейском музее и центре толерантности в этот день открылся кинотеатр виртуальной реальности «Москва – город образования», в котором демонстрируются видео в формате 360. Зритель может поднимать или опускать голову, крутиться на стуле и рассматривать все, что происходит вокруг ощущая полный эффект присутствия.

Гости мероприятия познакомились с новейшими образовательными продуктами Московской электронной школы. Совершили путешествие по Москве многоконфессиональной, побывали не только внутри, но и увидели с высоты птичьего полета. Экскурсоводом по многоконфессиональной столице стал известный телеведущий Алексей Бегак. В этот же вечер вместе с космонавтом-испытателем Олегом Блиновым зрители не только виртуально «потренировались» в Центре подготовки космонавтов, посетили Центр управления полетами и побывали в открытом космосе, но и пообщались реально – школьники наперебой задавали самые сокровенные вопросы о космических реалиях!

Как выяснилось, образовательные видео-360 и другие самые передовые технологии уже успешно внедряются в школьную программу Департаментом образования города Москвы.

«Эта технология не является будущим. Она является настоящим, потому что все эти путешествия сегодня могут стать частью сценария любого урока, – рассказала директор центра цифровой педагогики Московского института открытого образования Юлия Федорова, – Отсутствие продвинутого оборудования не является препятствием в работе учителя, так как технология доступна - здесь параллельно проходят мастер-классы, на которых мы учим конструировать простые очки виртуальной реальности из картона! Все путешествия становятся доступными ученику в мобильном устройстве как часть урока в «Московской электронной школе». С другой стороны, в рамках МЭШ сегодня классы могут оснащаться как интерактивными панелями и планшетом учителя, так и 3D-принтерами, сканерами, 3D-ручками и настоящими очками виртуальной реальности».

«На площадке музея жители столицы могут видеть широкий спектр передовых технологий, которые уже внедрены в столичных школах. И мы видим сегодня какой живейший интерес вызывают они, видим неподдельный восторг от современной школы у родителей учеников, которые пришли сегодня в музей», – добавила она.

В подготовке фильмов и в качестве ведущего одного из путешествий участвует российский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров. Он рассказал, что ощутил на себе, как усваиваются знания, преподнесенные в формате 360, – лучше запоминаются факты и удерживается внимание.

«Я и сам не могу оторваться от этих фильмов и отчасти по-хорошему завидую школьникам, которым они сейчас доступны – как на занятиях, так и дома. А в наши школьные годы эффект присутствия можно было ощутить на себе только в планетарии. Уверен, что в образовательный процесс просто необходимо внедрять новейшие технические разработки. Это безумно интересно, это привлекает и мотивирует молодежь. Это фильмы прогрессивные и правдивые, ведь ты наблюдаешь не со стороны, а непосредственно погружаешься в событие», – отметил Евгений Кунгуров.

На сегодняшний день в копилке Московской электронной школы порядка 50 виртуальных экскурсий, разделенных на 4 тематических направления. Все их можно смотреть даже на своем мобильном телефоне.