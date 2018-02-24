Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам

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Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами, только тридцать миллиардов рублей приходится на, так сказать, «скрытые» услуги репетиторов. И примерно столько же тратится на услуги официально зарегистрированных репетиторов.

Вот что рассказывает директор LANCMAN SCHOOL Ланцман Михаил о платном образовании.

Благодаря данным, которые привела «Независимая газета» в январе 2018 года, можно судить о том, что рынок репетиторских услуг развивается достаточно благоприятно и будет наблюдаться его дальнейший рост.

Говоря про частный бизнес в сфере образовательных услуг, следует отметить, что услуги частных преподавателей почти полностью покрыли языковое обучение и дополнительные школьные занятия. А, как известно, почти половина занятий, проводимых дополнительно, направлена на подготовку к единому государственному экзамену.

Исходя из данных, представленных Высшей школой экономики (ВШЭ), можно судить о необходимости репетиторов и о стоимости их услуг.

Так по официальным данным ВШЭ с репетиторами занимаются 26% учащихся, в то время как по оценке специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службе при Президенте Российской Федерации с репетиторами занимаются 2/3 всех девятиклассников, причем данный показатель растет в десятых и одиннадцатых классах.

Если родители заинтересованы в том, чтобы их ребенок успешно сдал ЕГЭ и ОГЭ после окончания 9 классов, то они нанимают репетитора уже с четвертого класса. А 68% родителей обратились за услугами репетиторов для детей, обучающихся в 9 классе. Для 11-классников этот показатель достигает 85%. Точную цифру, которая приходится на долю частных образовательных услуг назвать сложно, поскольку в большей своей степени они находятся, так сказать, в тени. Но, несмотря на это, можно сделать вывод, что частный образовательный бизнес растет и будет успешно развиваться и в дальнейшем.

Основной причиной, по которой родители обращаются к репетиторам, является, как отмечалось выше, подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. На втором месте стоит расширение знаний по какому-то конкретному предмету. На третьем – трудности с предметом из-за пропуска занятий, из-за невнимательности ребенка или низких способностей. Далее в этот список входят такие причины, как сложности с предметом из-за плохого или недостаточного уровня его преподавания в школе, получение знаний для общего развития, а также изучение предмета, который не предусмотрен школьной программой.

Популярность частного образовательного бизнеса растет с каждым годом, поскольку многие родители считают, что и уровень, и условия обучения находятся на более высокой ступеньке развития, чем в государственных образовательных учреждениях. Отмечается, 13% родителей хотели бы отдать своих детей для обучения в частные школы.

На экономику страны частные школы также оказывают благоприятное воздействие: плюс 12,3 миллиарда рублей к общей цифре государственного бюджета.

Глупо думать о том, что со временем будет сокращено частное платное образование и в услугах репетиторов не будет необходимости. Пока все исправно платят налоги, данный бизнес будет существовать. Очень сомнительно, что выйдет какой-либо законопроект, ужесточающий требования к частным образовательным услугам.

В 2020 и 2022 годах введут новые обязательные для сдачи единые государственные экзамены по таким предметам, как история и иностранные языки. Для многих учащихся, да и самих школ, это не совсем приятная новость, а для людей, занятых частным образовательным бизнесом, это принесет дополнительный доход. К ним станут обращаться гораздо больше и чаще.

Противостоять частному образованию вряд ли получится, поскольку оно имеет поддержку со стороны не только самих пользователей данными услугами, но и со стороны Министерства образования. Да и чтобы попытаться противостоять, уровень образования в государственных учреждениях и условия должны достичь немыслимых высот. А поскольку у бюджета регулярно не хватает средств на должный образовательный уровень, то доля частного бизнеса будет постоянно увеличиваться и набирать обороты. Выбор платить за частные образовательные услуги или отдать своего ребенка в государственное учебное заведение остается только за родителями.

Поэтому родители, заинтересованные в успешной сдаче экзаменов, отдают предпочтение частному образованию даже, несмотря на высокую стоимость данных услуг.