Изучать право Японии теперь можно будет в СПбГУ

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Санкт-Петербургский государственный университет первым в России открывает прием на образовательную программу, посвященную изучению японского права и языка. Эксперты рабочей группы, занимающиеся внедрением новой программы, уже сегодня ожидают, что конкурс на бюджетные места «японского бакалавриата» будет одним из самых высоких в Университете.

Азиатское направление в подготовке будущих юристов выбрано Университетом уже второй раз: в 2016 году в СПбГУ состоялся первый набор на программу бакалавриата «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)». Тогда средний балл зачисленных составил 98 баллов, а конкурс на одно бюджетное место был больше 47 человек, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Кандидат юридических наук, участник рабочей группы по разработке программы Никита Кох отметил, насколько развитие этого направления в СПбГУ своевременно и актуально именно сейчас: «На текущий момент экономические, промышленные и торговые центры всё больше смещаются в сторону стран Востока. Не будет преувеличением сказать, что китайская экономика является ведущей в мире. Япония (наряду с Южной Кореей) — страна технологических инноваций. Взаимодействие Российской Федерации с этими странами нужно обеспечивать на самых различных уровнях: от межгосударственных отношений до малого бизнеса, образования и науки». По словам экспертов СПбГУ, на фоне стабильно развивающегося сотрудничества возрастает и потребность в специалистах, которые могли бы обеспечить правовую часть партнерских отношений. Сегодня таких специалистов в России практически нет, и основная образовательная программа Санкт-Петербургского государственного университета «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)» призвана решить эту проблему.

Новая программа включает три основных элемента: российское право, право Японии, а также, начиная с первого семестра, углубленное изучение двух иностранных языков — английского и японского. Раньше для того, чтобы охватить все эти области знаний, необходимо было сначала получить высшее юридическое образование в России, параллельно самостоятельно изучать непростой иностранный язык, а затем осваивать зарубежное право за границей. Сейчас абитуриенту достаточно подать в приемную комиссию СПбГУ документы о сдаче трех ЕГЭ (русский и английские языки, обществознание) и дождаться заветных списков поступивших.

В реализации программы примут участие научно-педагогические работники самых разных направлений подготовки Университета: юристы, лингвисты, регионоведы, политологи, социологи, экономисты. Такой подход к обучению стал возможным благодаря большому потенциалу СПбГУ как ведущего классического университета, где сочетается фундаментальный подход и уникальные современные формы обучения: онлайн-курсы, элективные дисциплины, деловые игры и кейс-методы.

Заместитель начальника Управления по организации приема СПбГУ Александр Хуршудян уверен: «Программа дает возможность получить практико-ориентированное юридическое образование. Оно отвечает всем современным требованиям рынка труда, так как в учебный процесс включаются крупнейшие организации-работодатели и представители юридического бизнеса». Среди баз для прохождения практик — органы федеральной государственной власти в Санкт-Петербурге, органы региональной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, международные юридические фирмы, крупнейшие государственные и частные предприятия города и страны.

Благодаря тому, что разработанная программа получилась комплексной и междисциплинарной, возможности трудоустройства будущих юристов-международников очень широки. Они смогут заниматься экспертно-консультационной, нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной деятельностью. Какую сферу выберут для себя выпускники «японского бакалавриата», пока можно только догадываться, но уже сейчас ясно: они составят серьезную конкуренцию на юридическом рынке труда.

«Каких-либо ограничений по сферам деятельности у выпускников нет. Учитывая набор преподаваемых дисциплин, можно прийти к выводу, что программа тяготеет к сфере частного права, в особенности коммерческого и корпоративного, которые в настоящее время являются самыми востребованными на рынке труда среди юристов. В то же время компоненты программы и методика их преподавания построены таким образом, что учащиеся получают высокий уровень знаний по всем основным отраслям права, а углубленное изучение двух языков еще более увеличивает шансы будущих выпускников на успешное трудоустройство», — рассказал доцент СПбГУ Илья Васильев, также работавший над созданием программы.