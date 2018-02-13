Ученые: Онлайн-обучение эффективнее традиционного

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Эффективность онлайн-сервисов, предназначенных для обучения, трудно переоценить — говорят исследователи из Соединенных Штатов Америки, доказавшие, что интернет-сервисы позволяют усваивать новую информацию гораздо более эффективно, чем традиционные методики обучения.

Сотрудники Университета Орегона, сконцентрировавшиеся на определении результативности разных видов обучения, пришли к довольно неожиданному выводу — оказалось, что знания, получаемые при помощи онлайн-технологий, усваиваются проще, чем аналогичная информация, получаемая в стенах обычных учебных заведений.

"Уроки в Интернете, основанные на интерактивных обучающих материалах, позволяют ученикам получать заметно больше знаний, чем традиционное обучение, в основе которого лекции и семинары в учебном заведении. Разница в показателе усвояемости знаний достигает восемнадцати процентов, что уже само по себе просто феноменально", — рассказывают авторы исследования.

Впрочем, ничего особенно удивительного тут нет, если учесть, что в исследовании сравнивались учебные материалы разного формата — при онлайн-обучении использовались, например, яркие и красочные видеоролики, а при обычном — скучный текст.