Геннадий Онищенко призвал молодежь смело «записываться» в ученые

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Завтра, восьмого февраля, отечественные ученые будут отмечать День российской науки — праздник, который появился сравнительно недавно — в 2000 году, когда Российская Федерация праздновала 275-летие РАН.

Российских ученых, как сообщает Федеральное агентство новостей, уже поздравили президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Последний, в частности, отметил, что несмотря на общечеловеческую направленность любой науки, у отечественной научной отрасли есть все основания для того, чтобы отмечать свой собственный праздник.

Онищенко напомнил, что в конце позапрошлого года Владимир Путин одобрил Стратегию научно-технологического развития страны, созданную ведущими учеными России. Эта стратегия, как предполагается, позволит нашей стране быть не просто участницей научно-технического международного сотрудничества, а его лидером.

"Нужно помнить о том, что наука невозможна без активного привлечения талантливых молодых специалистов. Я хочу обратиться к молодежи и сказать, чтобы она не боялась идти в науку, потому что там сейчас есть все условия для гармоничного и всестороннего развития личности", — сказал Онищенко.