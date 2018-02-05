Дмитрий Каррабаст о грамотной подготовке к ЕГЭ и правильном выборе репетитора

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Один из важнейших навыков, который может гарантировать успех, – навык грамотного поиска, отбора и обработки информации. Экзамен – не исключение. И ответ на вопрос «Стоит ли обращаться к репетитору или заниматься самому?» напрямую зависит от этого умения.

В интернете огромное количество информации, и чтобы найти нужную, приходится тратить кучу времени, и даже это часто не приносит плоды. Тут на помощь приходят фишки и инструменты для поиска: языки запросов, поиск по ключевым словам и т.д. Это позволит из всего объема информации выделять то, что нужно.

Но информацию важно ещё и структурировать. Мы не можем познавать несистемные вещи, нам обязательно нужно представить все в виде таблиц, блоков, текста с рамками, схемами, рисунками и прочим. При работе с сухим текстом мозгу не хватает ресурсов, чтобы удерживать внимание и анализировать такую скудную информацию.

Помимо поиска важно уметь построить программу подготовки, что делать на каком этапе, понимать, в какой момент времени какой контент вбрасывать, отслеживать то, что не получается, создавать алгоритмы решения заданий, вести учёт и контроль.

Ваш ребёнок сможет все это делать самостоятельно?

Если да, то пусть готовится самостоятельно. Он получит неоценимый опыт самоподготовки и самомотивации, который потом сможет масштабировать на учебу в вузе и профессиональную деятельность. Если к самостоятельной работе ребёнок не готов, если его необходимо пинать и заставлять, то без репетитора не обойтись.

Как же выбрать репетитора?

Лучшая реклама – сарафанное радио. Если специалиста рекомендуют, значит, кто-то остался доволен результатом его работы. Ищите его через знакомых, друзей, одноклассников, коллег.

Более рискованно искать специалиста по объявлениям или на специальных площадках. Рискован он, потому что, не зная человека, сложно понять, насколько он профессионален. Конечно, случаев, когда репетиторство приводило к плачевным последствиям, почти не случается. Но если есть выбор, лучше предпочесть рекомендованного специалиста, чем незнакомого.

Как понять, что репетитор вам подходит?

* Репетитор как плохой психолог вам не понравится. Он должен уметь располагать к себе, найти общий язык с ребёнком, в идеале зацепить и увлечь предметом. К сожалению, преподаватели, с кем я работал, упускают это из виду.

* Репетитор должен быть профессионалом своего дела. Если он «плавает» в своём предмете до такой степени, что ученики его постоянно поправляют, то он не сможет подготовить даже к тому, чтобы получить проходной, не говоря уже о высоких баллах. При этом он может ошибаться или не знать, как решается какое-то конкретное задание, но изучив материалы, сможет объяснить и разложить все по полочкам.

* У репетитора должна быть большая практика. Чем больше практики, тем больше разнообразных случаев у него было, тем с большей вероятностью он подберёт адекватные инструменты для работы в вашей ситуации.

* Репетитор должен уметь сглаживать конфликты наиболее благоприятным образом. Работа с людьми подразумевает, что их интересы могут не совпадать. Приходится находить решение вопроса, воплощая стратегию Win-Win.

* Репетитор должен быть в тренде и экзаменов, и молодежной моды. К первому относится понимание системы экзаменов, осведомленность об изменениях и новшествах, сроках и структуре проведения. Ко второму относится информированность о культуре молодежи, сленге, музыке и кино, мемах, гаджетах и т.д. Чем больше репетитор вовлечён в это, тем выше шанс сделать общение комфортным.

Список качеств можно продолжать далее, но, даже обладая всем набором, не всегда можно найти общий язык со всеми. Достаточно отслеживать два ключевых показателя: с репетитором должно быть комфортно в общении и тяжело в обучении. Если репетитор может создать нужную атмосферу и донести ключевые идеи до ума ребенка, его ценность резко возрастает.

И теперь главный вопрос: какой должна быть адекватная стоимость услуг?

Ответ на него зависит от региона, тенденций рынка, покупательной способности, профессионализма, опыта, результатов и т.д. Посмотрите разные предложения и выведете среднюю стоимость, соотнесите это с тем, что готовы платить вы, и примите взвешенное решение.

Хороший репетитор стоит дорого, но при этом у него должна быть линейка продуктов, которая позволит удовлетворить потребности клиентов разного уровня. Бывает и так, что хороший репетитор берет недорого потому, что это его психологический потолок. Ему стыдно или неудобно брать больше. Это нужно учитывать.

И главное, помните: каким бы хорошим ни был репетитор, это не гарантия того, что ребёнок сдаст экзамен на максимальный балл. Однако, чем выше уровень преподавателя, тем выше шанс, что выпускник покажет достойные результаты на экзамене.

Дмитрий Каррабаст, основатель проекта REPITORIKA