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Исаак Калина объяснил, как в Москве исчезли ночные очереди в школы

Понедельник, 05 Февраля 2018 12:25
Исаак Калина объяснил, как в Москве исчезли ночные очереди в школы Фото из открытых источников

Ночь на 1 февраля отметилась во Владивостоке образованием длинных очередей у местных учреждений образования. Родители будущих первоклассников составляли списки на запись в школы и несли вахту у них, чтобы добиться обучения своих детей рядом с местом проживания. В итоге многим людям пришлось простоять на улице в 16-градусный мороз до самого утра. Об этом сообщил портал «Регионы online».

 

Интересно, что уже пять лет, как в Москве о таких ночных очередях все благополучно забыли. Дело в том, что к этому привело устранение дефицита качественных школ, о чем рассказал руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина. В интервью он согласился поделиться московским опытом устранения такого дефицита. Вашему вниманию прямая речь управленца:

 

Действие первое. Создайте систему, не зависящего от чиновника равнодоступного равновысокого обеспечения ресурсами школ. Последствия: вы теряете зависимость школы от департамента в этом вопросе. И приобретаете недовольство тех, кто даже не лишился финансирования (оно же равновысокое), но лишился привилегии. Вы приобретаете растерянность тех директоров школ, которые получили большее финансирование и, тем самым, лишились индульгенции под названием «нас плохо финансируют, поэтому мы плохо работаем». Но это со временем проходит. Что приобрел департамент? Финансовую независимость школ от себя. Это большое приобретение. И финансовую ответственность школ.

 

Действие второе. Создайте систему, не зависящей от вас оценки результатов школы, важных для города и горожан. Последствия: получите недовольство тех, кто раньше далеко не всегда по результатам приобрел статус лицеев, гимназий и т.д., дающий им рекламное преимущество в глазах родителей. И растерянность другой части директоров школ от потери индульгенции под названием «мы же не гимназия». Много времени спустя это проходит. Что приобрел департамент? Возможность и обязанность предъявления равных требований к директорам всех школ.

 

Третье действие. Создайте систему не зависящей от вас публичной аттестации директоров школ и их заместителей. Последствия: получите гнев «небожителей»: «Почему я наравне со всеми прохожу аттестацию?!». И растерянность многих директоров школ, которые никогда не были публичными фигурами в образовании и спокойно жили под прикрытием «мы же не гимназия, нас плохо финансируют». Но спустя долгий период времени проходит и это. Что мы приобрели? Личностную независимость директора школы от департамента, но зависимость директора от результатов его школы. И это справедливая зависимость, ведь эти результаты тоже зависят от него. Это взаимозависимость.

 

Четвертое действие. Создайте систему начисления зарплаты директору, не зависящую от вас, но зависящую от количества семей, выбравших его школу для обучения своих детей, от объективности оплаты труда педагогам в его школе, от результатов обучающихся и от удовлетворенности жителей района школой. Последствия: гнев тех, кто привык получать высокую зарплату независимо от результата. Напряженность тех, кто остался внизу таблицы зарплаты директоров из-за невозможности списать это на неравные условия или несправедливость чиновников. Это тоже пройдет. Что приобретает департамент? Независимость администрации школ от необъективности чиновников, а значит полноценную свободу и ответственность директора школы, администрации школы за все результаты школы.

 

В завершении интервью Исаак Калина отметил, что, конечно, предложенный путь является сложным и долгим, но он высокоэффективен. Благодаря ему качественным образованием будут обеспечены все школы города, а ночные очереди будут упразднены.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости школа

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