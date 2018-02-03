Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию

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Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией.

Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации, хорошей подготовке и серьезному анализу результатов, полученных на промежуточных этапах. Именно профориентации Михаил Ланцман уделяет особое внимание и вот почему.

Правильно выбранная профессия – это залог успеха каждого человека, и в том, чтобы сделать это правильно, состоит главная задача. Для современного школьника выбор профессии – одна из наиболее мучительных задач, поскольку сейчас сложно понять, что же будет востребованным в будущем. А ведь этот выбор усложняется еще и тем, что постоянно нужно заниматься повышением уровня своих знаний, для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Но, не стоит забывать, что нужно стремиться вовсе не к тому, чтобы не завалиться на первом же экзамене, а к тому, чтобы выбранная профессия приносила радость и удовольствие.

Психологи зачастую рекомендуют заменять понятие «профориентация» на понятие «профессиональное самоопределение». Профориентация – это совокупность мероприятий, направленных на то, чтобы подготовить старшеклассников к выбору своей будущей профессии. В эту совокупность входят тесты на определение типа личности школьника, его интересов и так далее. Однако такие мероприятия у нас в стране не так распространены, как заграницей.

В отличие от профориентации, профессиональное самоопределение является совсем другим понятием. Оно направлено на то, чтобы человек самостоятельно смог определиться с профессией, чтобы он смог осознанно, без всяких сомнений прийти к взвешенному решению. И одни тесты тут точно не помогут.

По результатам теста нельзя с полной уверенностью сказать, чего хочет человек, все равно остаются сомнения. Поэтому целью профессионального ориентирования является организация целого комплекса мероприятий, направленных на выбор профессии. Необходимо не только вскользь узнать основные моменты, касающиеся той или иной профессии, а нужно «прощупать» ее как можно лучше, увидеть все собственными глазами, а если это возможно, то и побывать в роли исполнителя какой-либо профессии.

Если приводить в пример такую развитую страну, как Япония, то в этой стране обычному школьнику предлагается помимо теста пройти стажировку, и понять, какая из 16 основных профессий подходит больше всего. Длится такая стажировка чуть более года.

К формам профессионального самоопределения относят:

1. Психологические тесты.

Давно вошедший в психологическую практику метод определения того, какие профессиональные интересы и предпочтения больше всего проявляются у человека. Метод осуществляется на основе заполнения анкет с соответствующими вопросами. Тестирование является самым начальным и простейшим этапом в профессиональном самоопределении, и его результаты должны помочь испытуемому в его размышлениях и сомнениях над выбором профессии. Тестирование должно лечь в основу подготовки к ЕГЭ, поскольку выбранные учеником предметы непосредственно связаны с теми или иными факультетами ВУЗов.

В Lancman School уделяется этому аспекту особое внимание и тесты для учащихся в школе проводятся на бесплатной основе.

2. Экскурсионные поездки на промышленные объекты.

Такая форма позволяет не просто получить общую информацию о какой-либо профессии, но и окунуться, как говорится, в нее с головой, прочувствовать все достоинства и недостатки, тем более что детям очень нравится смотреть за производством продукции. Порой даже взрослые, которые сопровождают экскурсии, выражают удивление от увиденного. А если еще есть возможность продегустировать продукцию пищевого предприятия, то экскурсия становится еще и вкусной.

3. Мастер-классы и стажировки.

Незаменимым опытом для учеников является участие в мастер-классах и стажировках. Если мастер-классы подойдут для учащихся любой возрастной категории, то стажировки станут очень полезными для учеников старших классов. Благодаря стажировкам, которые занимают не одно занятие, как мастер-классы, а включают в себя целый комплекс мероприятий на протяжении нескольких дней, можно «попробовать» себя в каком-нибудь деле и понять, подходит данная профессия или нет. В нашей стране, к большому сожалению, очень непросто организовать такие мероприятия.

4. Парки профессий.

Парки профессий – это специально выделенная большая по площади территория, на которой и дети и взрослые могут попасть в мир разных профессий. В настоящее время такие парки можно найти как в крупных, так и в более мелких населенных пунктах по всей России. Парки профессий представляют собой целые города, в которых представлены самые разные профессии, а в самих городах действуют законы современного социума. В таких городских центрах можно воспользоваться услугами магазинов, банков, парикмахерских, театров и даже аэропортов. В городе будет уютно детям любого возраста.

5. Gap year — промежуточный год между школой и вузом.

Указанный способ выбора своей профессии, конечно же, можно посоветовать не всем. Далеко не каждый молодой человек сможет решиться на паузу между школой и поступление в ВУЗ длиной в год. Это время может быть использовано, к примеру, на поиск работы. Да что там говорить, не каждый взрослый поддержит такое решение своего ребенка. Но, следует отметить, такой шаг поможет бывшему школьнику успокоиться эмоционально и тем самым принять правильное решение в выборе будущей профессии. Отметим, что в последние годы отношение к gap year в нашей стране начинает меняться в положительную сторону.