Совет ректоров Москвы собирается поддержать развитие предпрофессионального образования

В Москве 24 числа текущего месяца состоялось расширенное заседание президиума совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья. В его рамках стало известно о том, что в текущем году развитию предпрофессионального образования московских школьников будет оказываться большая поддержка. Об этом проинформировал портал «Школа большого города».
В своем выступлении замруководителя Департамента образования г. Москвы Татьяна Васильева рассказала, что повышению качества подготовки школьников к освоению программ профессионального обучения поспособствует развитие проекта предпрофессионального образования. В том числе проекта «Московский предуниверсарий».
В свою очередь, лидер Департамента Исаак Калина обратился к ректорам с просьбой принять участие в обсуждении предложений, способствующих развитию предпрофессиональной подготовки будущих абитуриентов, что поспособствует дальнейшему развитию данного направления. Управленец также сообщил аудитории, что глава государства Владимир Путин во время встречи с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года 2017» выразил поддержку инициативе по повышению мотивационной эффективности награды за успешную сдачу предпрофессионального экзамена и дал обещание обсудить вопрос на уровне министерства. Исаак Калина попросил ректоров со своей стороны инициировать обсуждение этого вопроса.
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