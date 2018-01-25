Исаак Калина: родительские собрания должны способствовать повышению доверия родителей к школе

Фото из открытых источников

В рамках прямого эфира Московского образовательного телеканала подробно говорилось о родительских собраниях в столичных школах. Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина стал одним из участников и главных спикеров мероприятия. Об этом сообщил портал «Вести образования».

По словам чиновника, в настоящее время школы, к сожалению, часто используют родительские собрания, чтобы массово предъявлять претензии родителям за их детей. Однако это в корне неверный подход. В случае наличия поводов для критики, следует провести персональный разговор с родителями и вести себя максимально тактично.

Исаак Калина в своем выступлении также констатировал факт того, что многие родители сейчас неохотно посещают родительские собрания, считая, что это пустая трата времени. Школам следует менять это мнение. Для этого нужно больше рассказывать о достижениях учеников и образовательном процессе.