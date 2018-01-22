Средний уровень владения английским языком среди образованных россиян повысился благодаря образовательным онлайн-сервисам

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Средний уровень владения английским языком среди россиян с высшим образованием повысился с А1 до А2 с 2010-го по 2017-й год. По мнению экспертов, в первую очередь, данный факт связан с общим повышением уровня преподавания иностранных языков в российских школах и вузах. Школьники и студенты прекрасно отдают себе отчёт, что от знания английского зависит их завтрашнее положение и конкурентоспособность на рынке труда. Вторая причина – доступность изучения иностранных языков посредством специализированных онлайн-сервисов, таких, как Puzzle English и его аналоги, спровоцировала рост интереса к изучению английского среди всех категорий населения от школьников до пенсионеров.

Для многих наших соотечественников изучение английского – одно из «неосуществляемых» обещаний себе, которые мы даём в начале календарного года, сродни обещаниям похудеть, бросить курить или начать бегать по утрам. Однако, с Puzzle English иностранный язык стал вести себя с пользователем куда как дружелюбнее. Понятный алгоритм, дружелюбный интерфейс и обилие геймификационных механик превращают изучение английского из тягостной обязанности в удовольствие. Получаса регулярных занятий с Puzzle English в день достаточно для постоянного прогресса в обучении. А если взять более высокий темп и заниматься ежедневно по два часа – реально достичь уровня В1 с нуля за те же шесть месяцев», – рассказывает основатель Puzzle English Александр Антонов.

Эксперты склонны полагать, что сервисы обучения английскому языку сыграли значительную роль в повышении языковой грамотности населения России, благодаря своей универсальности, круглосуточной доступности, привлекательной цене, а также увлекательной механике изучения и закрепления полученных знаний. По оценкам аналитиков, доля обучающихся английскому языку самостоятельно с помощью лингвистических онлайн-сервисов к 2020-у году возрастёт на 35-40%.