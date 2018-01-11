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Британским учителям запретили называть девочек девочками

Среда, 10 Января 2018 12:34
Британским учителям запретили называть девочек девочками Фото из открытых источников

Руководство расположенного в британском Манчестере учебного заведения для девочек под названием Altrincham запретило педагогам называть воспитанниц девочками. Учителям придется использовать гендерно-нейтральные обращения — пишет Daily Mail.

 

По данным таблоида, родители учениц школы Altrincham получили специальные письма с объяснениями. Директор школы Стефани Джил считает, что когда педагоги называют девочек девочками, то те из воспитанниц, которые все еще не определились со своей гендерной идентификацией, чувствуют себя несколько некомфортно.

 

"У нас есть дети, которые являются девочками лишь с биологической точки зрения, чувствуя себя при этом мальчиками. Для того, чтобы не обидеть их, к детям не стоит обращаться при помощи слов, которые подразумевают четкое гендерное определение", — говорит Джил.

 

Родители, как отмечается, по-разному восприняли письмо директора. Некоторые, например, вообще не поверили, что нечто подобное может происходить на самом деле. Другие же наоборот поприветствовали нововведение.

 

Интересно, что слово "девочки" присутствует в полном названии учебного заведения, о котором идет речь. И его оттуда, по предварительной информации, убирать не будут.

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Колесников Андрей Опубликовано в Образование   Теги Новости Великобритания

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