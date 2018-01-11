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Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман

Среда, 10 Января 2018 11:52
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Фото из открытых источников

Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты  на лучшую специальность.

 

Фактически все ВУЗы ориентируются на набранные абитуриентом баллы, выбирая для себя студентов. Особенно важно успешно сдать экзамены тем, кто планирует учиться на бюджетной основе. Эти факторы современного образования лишний раз подчеркивают необходимость качественной подготовки в ЕГЭ.

 

Единый государственный экзамен или ЕГЭ — это форма (тесты) государственной аттестации, которые показывают знания старшеклассников в области среднего общего образования. В общей сложности этот экзамен организован по 14 предметам, два из них являются обязательными — это русский язык и математика. Остальные школьник выбирает сам, опираясь на то, что требует определенная кафедра и специальность. Это могут быть: 

 

- обществознание;

- физика;

- история;

- химия;

- английский язык;

- география;

- литература;

- информатика;

- биология;

- немецкий язык.

 

Как показывает статистика, с каждым годом уровень единого экзамена становится все сложнее и сложнее. И эта динамика наблюдается абсолютно по всем предметам. Подготавливаясь к одному уровню сложности, ученик на самом экзамене видит совершенно другое. Для того, чтобы набрать 80-100 баллов, современному абитуриенту необходимо знать намного больше, чем дает школьная программа. Здесь не обойтись без усердия, труда, усидчивости и профессионального помощника.

 

 

Официальные представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сообщили, что в 2017 году количество учеников, которые не прошли ЕГЭ, заметно уменьшилось, но все равно довольно большой процент школьников не справляется с ЕГЭ. Одним из самых сложных предметов считается математика, напомним, что этот предмет является обязательным для сдачи. Всего за прошлый год этот экзамен не сдали 3,4 процента подростков.

 

Если ученик не сдает экзамены по обязательным предметам (математика и русский язык), он может сделать это повторно в предусмотренные сроки, но редко результат становится хорошим, а в университетах об этом все равно станет известно. НО! Если ученик не сдает экзамен по выборному предмету, то пересдать его сможет только на следующий год. Из-за такого провала мечта поступить в выбранный ВУЗ откладывается как минимум до следующего года.  Именно поэтому к ЕГЭ необходимо серьезно относиться и сдавать экзамен хорошо или отлично с первого раза.

 

Большинство специалистов и даже учителей в школах скажут, что для успешного прохождения тестов необходимо обратиться к профессиональным репетиторам. Однако стоит понимать, что многие преподаватели остановились еще на «той» подготовке к экзаменам, которая давно устарела. Поэтому к выбору репетитора, нужно подойти со всей ответственностью. В поисках такого современного центра, который поможет сдать ЕГЭ на отлично, школьники зачастую обращают внимание на Lancman School.

 

 

Lancman School (http://lancmanschool.ru/) стал одним из самых успешных образовательных центров, помогающих в подготовке к государственным экзаменам. Кроме этого Lancman School имеет сеть своих собственных частных школ и детских садиков, в которых углубленно изучают английский язык.

 

Главные преимущества Образовательного центра Lancman School:

 

1. Опыт работы центра в сфере образования составляет 14 лет, за это время организации удалось узнать все тонкости прохождения государственных экзаменов, подобрать и сформировать опытный и компетентный персонал, с успехом выпустить множество старшеклассников и приобрести другие важные качества и бесценный опыт.

 

2. Более пяти тысяч старшеклассников центра достигли своей цели и поступили в тот ВУЗ, о котором мечтали, став квалифицированными специалистами в своем деле.

 

3. Только профессионал сможет помочь подростку сдать ЕГЭ на максимальный результат. Всего семь процентов претендентов на должность сотрудника Lancman School попадают в образовательный центр, где практикуют жесткий отбор кандидатов. Благодаря этому любой учащийся тут уверен, что его педагог – профессионал своего дела.

 

4. В Москве была построена целая сеть филиалов образовательных центров Lancman School, каждый может выбрать центр, который максимально близко расположен к своему дому.

 

5. Занятия проходят в группе от 2 до 8 человек — это маленькие группы, в которых преподаватель сможет уделить внимание каждому из учащихся. Такой формат считается одним из самых эффективных и сравним с индивидуальным репетиторством. Но, при этом, участники могут почувствовать соревновательных дух, будут общаться друг с другом и помогать, а это также важно при подготовке к ЕГЭ.

 

 

Руководитель сети курсов ЕГЭ Lancman School -  Михаил Ланцман, который сам является репетитором по математике уже более 10 лет. Он не понаслышке знает, как подготовиться к этому экзамену. И все репетиторы, которые трудятся в его центре, владеют своими предметами на таком же высоком уровне.

 

Наглядным показателем успеха Михаила и его центра являются его ученики, которые каждый год набирают максимальные баллы не только по математике, но и по другим предметам, проходя курсы в Lancman School. Михаил очень серьезно относится к своей работе и допускает для репетиторства только тех людей, которые являются профессионалами в своей области.

 

Как показывает статистика, средний балл, который набирают школьники по математике – 47. Это критически мало для того, чтобы поступить в ВУЗ и получить качественное образование. Многие из этих школьников готовились к ЕГЭ с помощью учителей, кто-то ходил на специальные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ, но по ряду причин этого мало. Выбирая курсы, стоит быть очень внимательными и помнить, что на кону ваша судьба. Ваше образование. Ваша работа. Ваша успешная жизнь.

 

Несколько советов по выбору курсов:

 

 - курсы должны проводиться для небольших групп. Репетитор должен уделить каждому ученику нужное количество внимания и проконтролировать его процесс обучения и качество его знаний. В больших группах это просто невозможно.

 

- Обратите внимание на квалификацию репетитора. Сколько лет он занимается этой деятельностью? Какой процент успешной сдачи экзаменов его учениками? Если вы выбрали для помощи в подготовке учебный центр, выясните, какой отбор проходят его учителя. 

 

 

Для того, чтобы получить максимальный результат на экзаменах, необходимо сделать правильный выбор репетитора. Нельзя записаться на подготовительные курсы к первому попавшемуся учителю и верить, что этого уже достаточно для успешной сдачи экзаменов. Чтобы сдать ЕГЭ нужно приложить немало труда и усердия, предстоит принять множество решений для достижения этой цели. И одно из самых важных, пожалуй, - правильный выбор репетитора. 

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости Образование ЕГЭ

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Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
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