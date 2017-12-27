Исаак Калина: Сегодня в столице все школы имеют равный доступ к ресурсам

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В департаменте образования Москвы при подведении итогов текущего года, отметили, что школьники из Москвы начинают доминировать на различных образовательных олимпиадах, пишет Российская газета.

Как отметил министр Правительства Москвы и руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина, за 2017 год призерами Всероссийских олимпиадах стало 650 человек из 222 московских школ. Из них победителями стали 167 москвичей, составив 44% от общего числа победителей. Семь лет назад этот показатель на превышал 24%.

Высокие результаты москвичи продемонстрировали и на международных олимпиадах – им принадлежит 19 медалей из 38. Кстати, Калина сообщил, что все призеры получат достойное денежное вознаграждение: миллион рублей за «золото», 500 тысяч рублей – за «серебро», 250 тысяч рублей – за «бронзу».

«Сегодня Москва, где когда-то было несколько десятков школ-лидеров и почти 2000 школ, по сути назначенных аутсайдерами, стала системой, где все школы имеют равный доступ к ресурсам», – заявил глава департамента образования, добавив, что за последние три года более половины школ Москвы подготовили хотя бы по одному призеру школьных олимпиад.