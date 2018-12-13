Ученые рассказали об опасных мертвых зонах в городских водоемах

Ученые из Соединенных Штатов Америки заметили опасные мертвые зоны в городских водоемах. Речь идет об участках с минимальной концентрацией растворенного в воде кислорода, в которых наблюдается массовая гибель рыбы. Проблеме посвящено масштабное исследование, опубликованное в издании Science Alert.
Причина тревожного явления — загрязнение, провоцируемое, например, удобрениями, которые попадают в воду с фермерских полей. Удобрения способствуют аномальному росту водорослей, которые поглощают растворенный в воде кислород и оставляют без него рыб и других обитателей глубин.
При этом, эффект нарастает подобно снежному кому, так как мертвые рыбы вызывают еще больший рост водорослей.
Мертвые зоны фиксируются не только в городских водоемах, но и в Мировом океане — недавно, например, ученые обнаружили зону с гипоксией на северо-западе Аравийского моря. Площадь этой мертвой зоны можно сравнить с площадью Шотландии, то есть, проблема довольно масштабная.
"В новом исследовании мы сосредоточились на мертвых зонах, которые были найдены на территории штата Северная Каролина за последние полтора года. Как и предполагалось, причина появления водоемов с гипоксией — человеческая деятельность. Соответственно, мы можем повлиять на эту проблему, если приложим реальные усилия в правильном направлении. Но это, безусловно, будет очень и очень непросто", — говорят сотрудники Университета Дьюка.
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