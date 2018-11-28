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Круизные корабли будут использовать топливо из дохлой рыбы

Среда, 28 Ноября 2018 13:03
Круизные корабли будут использовать топливо из дохлой рыбы Фото из открытых источников

Борьба с глобальным потеплением выходит на новый уровень — норвежский туристический оператор Hurtigruten, специализирующийся на круизных турах, планирует использовать дохлую рыбу в качестве топлива для своих кораблей.

 

Рыбу, которую поймали, но по каким-то причинам не использовали норвежские рыбаки, смешивают с другим органическим сырьем, а затем используют получившуюся массу для производства биогаза, который в сжиженном виде можно применять вместо дизельного топлива. Дизельные двигательные установки круизных кораблей, соответственно, могут работать и на биотопливе.

 

"Мы — первая в мире круизная компания, суда которой работают на безопасном для окружающей среды биотопливе. Использование такого топлива является особенно важным, если речь идет об арктических и антарктических круизах", — говорят официальные представители компании Hurtigruten.

 

Пока что на биотопливе будут ходить лишь некоторые суда компании, однако в будущем все корабли Hurtigruten станут экологически безопасными. К середине столетия Hurtigruten планирует сократить углеродные выбросы своих кораблей до нуля, а затем, вероятно, круизному оператору придется еще и оснащать свои суда какими-нибудь установками для очистки океана. Ну или путешествующим гражданам придется перебирать мусор. чтобы не сидеть на корабле без дела.

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Колесников Андрей Опубликовано в Экология   Теги Новости Биотопливо
 

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