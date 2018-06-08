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Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет

Пятница, 08 Июня 2018 13:11
Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет Фото из открытых источников

В выходные дни в Москве немного потеплеет, но жары ждать не приходится. По данным Яндекс.Погоды, в воскресенье днём будет около 14 °C — это на шесть градусов ниже среднего показателя за последние десять лет. В понедельник температура может подняться до 20 °C. Во вторник будет ещё теплее — до 21 градуса. Ночью пока холодно: не больше 13 °C. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Все три дня возможны дожди — но это не значит, что придётся сидеть дома. Посмотреть, когда и в каком районе Москвы будет дождь, можно на карте осадков. Она показывает расположение дождевых облаков и прогноз осадков на ближайшие два часа.

 

В последние рабочие дни этой недели в Москве будет прохладно. Сегодня воздух прогреется до 15°C и пройдут дожди. Завтра температура не поднимется выше 14 °C, время от времени из-за туч будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается.

 

Яндекс.Погода предлагает локальный прогноз с точностью до района города. Для этого используется технология Метеум, которая сочетает традиционные способы прогнозирования с возможностями машинного обучения. На сервисе доступны погодные карты температуры, осадков, давления, ветра и пыльцы. Благодаря им можно быстро узнать, какая погода будет в разных местах, например в городе и на даче. У Яндекс.Погоды есть мобильное приложение для iOS и Android.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости погода
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