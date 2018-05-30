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Московский ДПиООС занимается организацией эколого-просветительского мероприятия «Человек и природа»

Среда, 30 Мая 2018 09:53
Московский ДПиООС занимается организацией эколого-просветительского мероприятия «Человек и природа» Фото из открытых источников

В настоящее время, к сожалению, не все люди понимают важность защиты окружающей среды, хотя забота об экологии является обязанностью каждого человека. В Москве на протяжении последних лет проводится масштабная работа по экологическому просвещению граждан.

 

Причем зачастую профильные мероприятия проводятся в максимально доступной форме для людей различного возраста. Одним из таких мероприятий является акция «Человек и природа», на традиционной основе организуемая столичным ДПиООС на территории московского парка Skazka.

 

Сообщается, что в рамках ежегодной акции «Человек и природа» организаторы готовят для гостей парка Skazka незабываемый отдых на свежем воздухе. Он включает в себя спортивные игры, фото-квест, тематические викторины, призы и подарки.

 

К тому же позитивную атмосферу создают насыщенные музыкальные выступления.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости экология
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