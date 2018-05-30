Московский ДПиООС занимается организацией эколого-просветительского мероприятия «Человек и природа»

В настоящее время, к сожалению, не все люди понимают важность защиты окружающей среды, хотя забота об экологии является обязанностью каждого человека. В Москве на протяжении последних лет проводится масштабная работа по экологическому просвещению граждан.
Причем зачастую профильные мероприятия проводятся в максимально доступной форме для людей различного возраста. Одним из таких мероприятий является акция «Человек и природа», на традиционной основе организуемая столичным ДПиООС на территории московского парка Skazka.
Сообщается, что в рамках ежегодной акции «Человек и природа» организаторы готовят для гостей парка Skazka незабываемый отдых на свежем воздухе. Он включает в себя спортивные игры, фото-квест, тематические викторины, призы и подарки.
К тому же позитивную атмосферу создают насыщенные музыкальные выступления.
Озеро Каинды - это идиллическое горное озеро в казахстанской части гор Тянь-Шаня, недалеко от крупне...
Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»
Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.