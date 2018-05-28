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Экологи поставили под сомнение мероприятия по дегазации полигона «Ядрово»

Понедельник, 28 Мая 2018 16:28
Экологи поставили под сомнение мероприятия по дегазации полигона «Ядрово» Фото из открытых источников

Активисты межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт» обратились к Министру экологии и природопользования Московской области, а также в природоохранную прокуратуру в связи с признаками, указывающими на нарушения природоохранного законодательства при проведении оперативных мероприятий на полигоне ТБО «Ядрово». Подробнее - в материале Planet Today.

 

В своем обращении экологи указывают на то, что на территории  выведенной из эксплуатации рабочей  («первой») карты полигона ТБО «Ядрово»  ведутся работы по возведению системы принудительной откачки и сжигания свалочного газа и установке локальных очистных сооружений для фильтрата. По состоянию на 16 мая 2018 года на этой выведенной из эксплуатации карте полигона «Ядрово» специалистами голландской компании «Multriwell B.V» были завершены проколы для монтажа системы дегазации.

 

Как полагают активисты «Зеленого Фронта», данные работы ведутся с нарушением федерального закона «Об экологической экспертизе». Активисты задали в адрес двух ведомств следующие вопросы:

 

-в соответствии с каким проектом производства работ, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы, на настоящий момент ведутся работы по дегазации выведенной из эксплуатации карты полигона ТБО «Ядрово»;

 

-обсуждались ли такие мероприятия по дегазации (в частности экологическая безопасность проекта дегазации) полигона и установке локальных очистных сооружений для фильтрата в рамках общественных слушаний, и если нет, то на каком основании ведутся данные работы.

 

-был ли проведен анализ по всем веществам, которые могут находиться в составе газа, пара, пылевых частиц отделяемых вместе с потоком свалочного газа из тела полигона.

 

Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов: «Мы видим, что проводимые на полигоне работы игнорируют мнение общественности, не учитывают опасения местных жителей о том, что даже сжигаемые газы могут нести угрозу их здоровью. «Факел», который хотят установить на полигоне для сжигания газа, может привести к образованию новых опасных веществ. Нас интересует, почему в Волоколамске применяется именно эта технология и обсуждалась ли она с населением на общественных слушаниях. Для того, чтобы отдельные группы чиновников не заработали фактически на здоровье людей, мы обратились в прокуратуру, которая даст оценку законности происходящего».

 

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости экология
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