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Когда мусор важнее экологии: почему депутата Пайкина невзлюбили в Брянской области

Среда, 14 Марта 2018 18:02
Когда мусор важнее экологии: почему депутата Пайкина невзлюбили в Брянской области Фото из открытых источников

Имя депутата Госдумы Бориса Пайкина все чаще фигурирует в скандальной для Брянского региона теме карачаевского мусорного полигона, находящегося в непосредственной близости от жилых построек и святых мест. Некоторое время назад местные жители через прокуратуру добились решения по рекультивации свалки, однако она работает до сих пор, что видно на кадрах, опубликованных на канале брянского общественника Николая Виткевича (смотрите видео ниже):

 

По словам Виткевича, ответственность за функционирование полигона ТБР вопреки решению прокуратуры несет именно Борис Пайкин, который, как писали СМИ, пытается подмять под себя не только мусорный бизнес вверенного ему региона, но и всей России.

 

Так, на депутата уже работают несколько мусорных полигонов в Санкт-Петербурге, контроль над которыми курируемая Борисом Пайкиным и его партнером Максимом Левченко (Блюмштейном) компания «Форт Групп» получила в 2016 году. При этом, получив депутатский мандат, предприниматель стал лоббировать так называемую «мусорную реформу», подразумевающую раздельный сбор мусора.

 

Пока законопроект находится на рассмотрении, Борис Пайкин пытается взять под контроль как можно больше мусорных полигонов. Не исключено, что с принятием закона, который продвигает депутат, именно аффилированные с ним полигоны ТБО станут обладателями патентного решения на раздельный сбор, после чего начнется вытеснение конкурентов с рынка.

 

Что касается Брянска, то с Борисом Пайкиным связывают не только скандальный Карачаевский полигон ТБО, но еще и неорганизованные свалки возле населенных пунктов Трыковка и Бережок. Местные жители не один год успешно блокировали возведение полигонов, однако с приходом Бориса Пайкина ситуация поменялась не в их пользу.

 

«Мы сейчас собираем деньги всем миром на адвоката и добиваемся возбуждения уголовного дела, мои друзья в Москве помогали с заявлениями в СКР и Генеральную Прокуратуру. Пока ввод отложен, но высшие чиновники Брянской области не сдаются в своем желании запустить полигон», - завила по этому поводу актриса кино и уроженка Брянской области Надежда Нечаева.

 

По словам общественника Николая Виткевича, опасения местных жителей, глядя на активность губернатора области Александра Богомаза в лоббировании проектов ТБО, связанных с Борисом Пайкиным, несут под собой самые серьезные основания. Он считает, что именно Богомаз помогает депутату действовать в обход законов.

 

В то же время, представители Департамента здравоохранения Брянской области подчеркивают, что в регионе растет число онкологических заболеваний. Врач-онколог Игорь Кацков отметил, что одним из основных факторов тенденции роста являются проблемы с экологией, которую, как видим, некоторые стремительно пытаются ухудшить.

 

Например, Карачаевский полигон находится в 600 метрах от древнего святого источника, где уже несколько веков в праздник Преполовения Пятидесятницы верующие проводят молебны и богослужения. Местные жители уверены, что свалка, если не остановить ее рост, в конце концов, убьет родник.

 

 

Судя по всему, вопросыэкологии не особенно волнуют Бориса Пайкина, пошедшего в Госдуму через 77 одномандатный округ Брянской области всего полгода назад. Мусорный бизнес – золотая жила, а контроль над ним – это неограниченный потенциал для роста тарифов. Вероятно, именно с этой целью депутат подминает под себя мусорный бизнес, а результаты работы подконтрольных Борису Пайкину структур в сфере ЖКХ уже прочувствовали на себе жители Ленинградской области.

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Когда мусор важнее экологии: почему депутата Пайкина невзлюбили в Брянской области

Иванов Дмитрий Опубликовано в Экология   Теги Новости

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