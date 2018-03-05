Глава Минприроды РФ побывал на Красноярской ТЭЦ-1

Лидер Минприроды РФ Сергей Донской второго марта приехал в Красноярск по поручению главы государства. В рамках своего визита он побывал на местной ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании (СГК), где стартовала программа экологической модернизации. Об этом пишет агентство REGNUM.
В нее входит такое мероприятие, как строительство новой, более высокой дымовой трубы вместо подлежащих демонтажу трех старых. Также все станционные котлы будут оснащены современными электрофильтрами.
По итогам модернизации Красноярской ТЭЦ-1, будет достигнута цель по сокращению ежегодного общего объема выбросов станции на 4,6 тонны. Что касается объема выбрасываемой пыли, то он и вовсе уменьшится на 80%!
Напомним, что седьмого февраля в Красноярске с рабочим визитом находился президент РФ Владимир Путин. В ходе состоявшегося в городе совещания по экологической ситуации он отметил, что нужно способствовать переходу предприятий на современные экологические технологии.
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