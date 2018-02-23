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Когда потеплеет в Москве и Петербурге, рассказали синоптики

Пятница, 23 Февраля 2018 14:21
Когда потеплеет в Москве и Петербурге, рассказали синоптики Фото из открытых источников

Нынешний февраль, как уже заметили жители многих регионов Российской Федерации, выдался невероятно морозным. Стремительно опускающаяся температура уже даже начала устанавливать рекорды — ночь с двадцать второго на двадцать третье февраля, например, была признана самой холодной ночью зимы в Москве.

 

По данным сайта inforeactor.ru, который ссылается на представителей Гидрометцентра России, низкая температура в Москве и регионе варьировалась в феврале от минус восемнадцати до минус тридцати, что, как следует отметить, уже довольно экстремальный для столицы показатель.

 

Февраль близится к концу, но зима, отчаянно цепляющаяся за столицу своими морозными когтями, все не унимается — холодно будет и на следующей неделе. Двадцать седьмого февраля, например, в Москве ожидается минус двадцать восемь.

 

От начала марта, при этом, не стоит ждать весенней погоды — первый месяц весны принесет с собой балканский циклон, который обрушит на Москву снег, а потом, когда температура поднимется выше нуля, и дождь. На особенное потепление тоже не рассчитывайте — столбик термометра в начале марта не поднимется сколько-нибудь существенно высоко. Такая же ситуация и в Петербурге — там, как предполагается, потеплеет только к апрелю.

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Колесников Андрей Опубликовано в Экология   Теги Новости погода

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