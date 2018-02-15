Константин Затулин успокоил сочинцев, рассказав о новых технологиях в борьбе с отходами

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К 2021 году в Сочи будет возведен новый комплекс по переработке бытовых отходов. Это позволит уменьшить экологический коллапс, в котором находится в данное время город-курорт из-за переполненных полигонов для захоронения отходов.

Депутат Госдумы по Сочинскому округу сообщил, что вместо свалок сочинцы получат современные комплексы по переработке отходов в электроэнергию и вторсырье. Как сообщает агентство «MaksPortal», новый мусоросжигательный завод будет аналогичен тем, которые сейчас начинают строить в Подмосковье и Казани по технологии фирмы Hitachi. Специалисты компании РТ Инвест корпорации Ростех внимательно изучили заводы в Швейцарии и Японии и выбрали наиболее экологически безопасный вариант.

«Около половины мусоросжигательных заводов в Европе работают именно по этой технологии. Они стоят в центре самых знаменитых городов мира, и не создают никаких проблем», - подчеркнул Затулин, отметив, что многие обеспокоены, потому что незнакомы с новыми технологиями в мусоропереработке. Отмечается, что новы завод сможет не только перерабатывать мусор, но и получать из него энергию. Такой же комплекс должен быть возведен в районе Кавказских Минеральных Вод.