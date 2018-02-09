Названы самые экологичные регионы России по итогам 2017 года

Фото из открытых источников

Экологическая организация "Зеленый патруль" опубликовала рейтинг регионов Российской Федерации по степени экологической чистоты. Самыми "зелеными" регионами РФ были признаны Республика Алтай и Алтайский край, а также Тамбовская область.

По словам представителей организации, указанные регионы находятся у экологов на хорошем счету уже в течение нескольких лет.

"Если говорить о Тамбовской области, то она является абсолютным лидером рейтинга по всем показателям вот уже четыре года. Республика Алтай и Алтайский край входят в первую тройку уже второй год подряд. Эти три субъекта России, как следует отметить, уверенно демонстрируют самый прочный уровень экологической ответственности, что, безусловно, не может не радовать", — говорит Андрей Нагибин, глава организации "Зеленый патруль".

В десятку самых зеленых регионов РФ вошли Курская, Белгородская, Ульяновская и Мурманская области, а также Чувашия, Санкт-Петербург и республика Коми. Следом расположились Челябинская, Свердловская и Московская области. Последняя могла бы располагаться в рейтинге несколько выше, если бы не проблемы со свалками, постоянно фиксируемые на территории Подмосковья.