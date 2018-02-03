Возле святого источника Сергия Радонежского в Сергиево-Посаде хотят открыть новый полигон для отходов

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Об этом сообщили эксперты Общероссийского народного фронта. Они намерены настоять на полной отмене проекта строительства мусорного полигона в Киржачском районе Владимирской области.

Этот полигон расположится на территории в 1,2 тыс. гектар, затронет не только леса Владимирской области, но и Сергиево-Посадские угодья Московской области. В непосредственной близости от полигона расположен святой источник Сергия Радонежского. «Страшно представить, что с ним будет, если полигон введут в строй!», - восклицает координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Как сообщает ИА «Национальные интересы», ОНФ провело круглый стол «О проблемах реализации инвестиционного проекта по созданию мусоросортировочного комплекса вблизи поселения Филипповское Киржачского района».

На вопросы местных жителей, экологов и общественников должны были ответить представители бизнеса и власти. Однако последние, по словам Миронова, остались глухи к мнению жителей и, фактически, настаивают на строительстве мусорного полигона. Однако общественники не намерены сворачивать борьбу: «Это просто дичайшее непонимание реальных интересов наших граждан со стороны властей Владимирской области и Киржачского района», - заявили представители ОНФ.