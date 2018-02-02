В Люберцах было проведено выездное заседание комитета Мособлдумы по экологии и природоведению

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Вопросы рекультивации расположенного в Торбеево полигона ТБО подробно обсуждались на выездном совещании комитета Мособлдумы по экологии и природоведению. Его приняли на своей площадке подмосковные Люберцы. Деятельное участие в мероприятии принял глава г. о. Люберцы Владимир Ружицкий. Об этом написал портал Федеральное агентство новостей.

Взяв слово, В.Ружицкий заявил, что в Московской области сложная экологическая обстановка, но в Люберцах ее удается по большей части контролировать. Тем не менее, со стороны местного населения на регулярной основе поступают жалобы на пресловутый полигон в Торбеево. Чиновник считает, что выход следует искать в возведении мусоросжигательных заводов (МСЗ).

В свою очередь, первый замминистра экологии и природопользования МО Павел Кириллов рассказал, что в настоящий момент столицей и областью производится до 10 млн. тонн отходов. Для существующих мощностей — это нерешаемая задача. Спикер подчеркнул, что в планах на 2021-й г. значится рекультивация полигона в Торбеево.

Стоит добавить, что компания «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») в течение трех-четырех лет построит в Подмосковье четыре ультрасовременных МСЗ. Они будут работать на японо-швейцарской технологии термической переработки мусора в энергию.