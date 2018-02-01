Решит ли проблему отходов открытие новых свалок?

О теме проблемы отходов в Москве и Московской области пишет издание «Журналистская Правда».
Противостояние попыткам властей ввести экологически щадящие формы утилизации мусора, по мнению журналистов, связано с защитой интересов тех, кто зарабатывает на размещении мусора на полигонах Московской области.
Напомним, недавно мэр Собянин поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за активность в решении «мусорной проблемы» и заявил, что будут предприняты совместные меры по рекультивации отравляющих природу свалок. В области приступили к строительству четырех предприятий по термической переработке мусора в энергию по новейшим технологиям Японии и Швейцарии.
В этих странах законодательно запрещено свозить мусор на полигоны. Однако за открытие новых полигонов в Подмосковье выступает некоторые псеводообщественники, которые лоббирует интересы структур, зарабатывающих на вывозе и размещении ТБО на полигонах региона.
Многие путают Доминиканскую Республику с Содружеством Доминика. Эти два государства расположены в Ка...
Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"
Артиллерия наших сирийских партнеров обстреляла конвой наших турецких партнеров.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.