Решит ли проблему отходов открытие новых свалок?

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О теме проблемы отходов в Москве и Московской области пишет издание «Журналистская Правда».

Противостояние попыткам властей ввести экологически щадящие формы утилизации мусора, по мнению журналистов, связано с защитой интересов тех, кто зарабатывает на размещении мусора на полигонах Московской области.

Напомним, недавно мэр Собянин поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за активность в решении «мусорной проблемы» и заявил, что будут предприняты совместные меры по рекультивации отравляющих природу свалок. В области приступили к строительству четырех предприятий по термической переработке мусора в энергию по новейшим технологиям Японии и Швейцарии.

В этих странах законодательно запрещено свозить мусор на полигоны. Однако за открытие новых полигонов в Подмосковье выступает некоторые псеводообщественники, которые лоббирует интересы структур, зарабатывающих на вывозе и размещении ТБО на полигонах региона.