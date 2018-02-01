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Решит ли проблему отходов открытие новых свалок?

Четверг, 01 Февраля 2018 10:04
Решит ли проблему отходов открытие новых свалок? Фото из открытых источников

О теме проблемы отходов в Москве и Московской области пишет издание «Журналистская Правда».

 

Противостояние попыткам властей ввести экологически щадящие формы утилизации мусора, по мнению журналистов, связано с защитой интересов тех, кто зарабатывает на размещении мусора на полигонах Московской области.

 

Напомним, недавно мэр Собянин поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за активность в решении «мусорной проблемы» и заявил, что будут предприняты совместные меры по рекультивации отравляющих природу свалок. В области приступили к строительству четырех предприятий по термической переработке мусора в энергию по новейшим технологиям Японии и Швейцарии.

 

В этих странах законодательно запрещено свозить мусор на полигоны. Однако за открытие новых полигонов в Подмосковье выступает некоторые псеводообщественники, которые лоббирует интересы структур, зарабатывающих на вывозе и размещении ТБО на полигонах региона.

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости Мусор

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