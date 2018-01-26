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О том, как Россия намерена решать мусорную проблему

Пятница, 26 Января 2018 11:47
О том, как Россия намерена решать мусорную проблему Фото из открытых источников

Не так давно Китай официально проинформировал Западную Европу о том, что запрещает импортировать на свою территорию полимерные фракции ТКО.

 

Это явилось для европейских стран неприятной неожиданностью. К примеру, Британия принялась оперативно искать варианты решения проблемы и вышла на Турцию, Вьетнам, Малайзию и Тайвань. Вот только, это латание дыр, если выражаться фигурально, ведь КНР не заменить. По этой причине британские экологи все чаще трубят о «мусорных полигонах». Об этом пишет портал «Политроссия».

 

Впрочем, мусорные полигоны это устаревший метод. К примеру, прогрессивные страны Скандинавии и Центральной Европы решают мусорную проблему с помощью сжигания ТКО и их переработки в энергию.

 

Такой же путь избрала и Российская Федерация. ГК «РТ-Инвест» займется реализацией пилотного проекта, в рамках которого в Татарстане и Подмосковье будет построено пять ультрасовременных мусоросжигательных заводов. Также появятся мусоросортировочные и перегрузочные станции, а также перерабатывающие заводы. Таким образом, наша страна будет планомерно двигаться к тому, чтобы дать мусору вторую жизнь.

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости Мусор

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