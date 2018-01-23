Ученые: Попытки управлять климатом приведут к катастрофе

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Идея об искусственном управлении климатом Земли, которая становится все более популярной в последнее время, не приведет ни к чему хорошему — уверены исследователи из Соединенных Штатов Америки, по расчетам которых, начав регулировать температуру, люди приблизят глобальную катастрофу невероятного масштаба.

"Предполагается, что искусственное управление климатом поможет человечеству преодолеть негативные эффекты, провоцируемые глобальным потеплением. Люди действительно могут понизить температуру планеты принудительно, но мало кто понимает, к чему приведет подобное вмешательство в природу", — говорят со страниц издания Nature Ecology & Evolution авторы соответствующей научной работы.

Ученые смоделировали последствия сценария вмешательства в климат, при котором в середине двадцать первого века люди начнут распылять диоксид серы в стратосферу на экваторе. Считается, что таким образом можно снизить среднюю температуру на один градус Цельсия.

"Глобальное потепление действительно будет компенсировано. Но только на первых этапах. Затем начнется стремительный рост температуры поверхности Тихого океана, в результате чего Амазония превратится в эпицентр ужасной засухи, которая затем будет угрожать и другим регионам", — рассказывают исследователи.