Развенчаны главные мифы об угрозе мусоросжигательных заводов экологии и здоровью человека

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Для того чтобы развенчать мифы и предрассудки, связанные с работой мусоросжигательных заводов, проект “Энергия из отходов” провел тщательный анализ современной технологии переработки мусора. Исследование содержит достоверную научную информацию, полученную зарубежными коллегами.

Термическую обработку, которую используют МСЗ, часто путают с процессом сжигания. На деле, первое – гораздо более современный подход к переработке отходов. Во время термической обработки мусор получает новую жизнь в качестве возобновляемого источника энергии.

С 2000-го года все страны-участницы Евросоюза обязаны использовать усовершенствованное очистительное оборудование. Это значительно снижает вред, наносимый атмосфере. К тому же, ученые выяснили как «приручить» ядовитый диоксин. Благодаря разработке Hitachi Zosen Inova вещество термически расщепляется на молекулы, которые потом адсорбируются в сухой чистке.

Тесты голландских и испанских ученых говорят о безопасности МСЗ для растительности, животных, а также для здоровья человека. Этот главный вывод позволяет говорить о заводах как о лучшем современном способе решить проблему мусорных свалок по всему миру.