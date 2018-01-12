Обучение по экологической безопасности для руководителей и сотрудников

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Сегодня, если открыть множество учебников и другую литературу, то можно выявить, что экологическая безопасность — это большой комплекс мер и способов, которые имеют организационно-технический характер.

Так как с каждым голом экологическая ситуация в мире ухудшается, растут уровень экологической ответственности предприятия, необходимо задуматься о том, что предприятиям, сотрудникам и специалистам необходимы курсы на тему «Экологическая безопасность на предприятии», прежде всего они нужны для тех заводов и комбинатов, функционирование которых может нанести даже минимальный вред окружающей среде. Если сотрудники не обладают нужными знаниями и информацией, это может привести не только к мелким недочетам, но и к техногенным катастрофам.

Кроме этого такие курсы необходимы для того, чтобы уменьшить уровень вредности производства, снизить ресурсоемкость большинства технических процессов.

Как должны проходить подобные курсы и обучение?

Очень важно разделить слушателей на разные категории:

1. Первая категория — это руководящий состав фирмы, работа которых связана с воздействием на окружающую среду и природу, поэтому из функционирование регулируется определенным законодательством об экологической безопасности.

2. Вторая категория — это сотрудники различных подразделений, в обязательствах которых есть обеспечение экологической безопасности, как внутри фирмы, так и в результате ее работы.

3. Третья категория — ИП или Юрсубъекты, которые связаны с отходами 1-4 класса. В этом варианте необходимо иметь нужные свидетельства о профессиональной квалификации в обязательном порядке.

Чаще всего программа по обучению должна состоять из следующих аспектов:

- теория, которая расскажет о том, как можно использовать природные ресурсы и как защитить окружающую среду;

- основные правила по работе с опасными отходами;

- предоставление нормативной базы в сфере охраны окружающей среды;

- разбор показателей оценки состояния, а также факторов негативного воздействия на окружающую среду;

- основные аспекты менеджмента системы экологической безопасности в компании.

Очень важно, чтобы компания, которая проводит такие курсы и обучение, выдавал соответствующие сертификаты, доказывающие, что сотрудник прошел обучение и повысил свою профессиональную квалификацию в области экологической безопасности.

Для проведения курсов и обучения лучше обратиться в специальные организации, которые изучают этот вопрос годами, знают законодательную сторону, все нормативные документы и другие нюансы в области защиты природы.