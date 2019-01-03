Ученые назвали овощ, "убивающий" раковые клетки

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В результате масштабного исследования раковых клеток, проведенного польскими учеными, удалось выяснить, что регулярное употребление некоторых видов растительной пищи способно служить профилактической мерой против онкологических заболеваний.

Морковь содержит большое количество бета-каротина, который активно способствует борьбе иммунитета с раковыми клетками. Этот растительный пигмент также активно участвует в выработке половых гормонов и помогает организму в формировании крепкой структуры костей. Бета-каротин улучшает состояние слизистых поверхностей, благотворно влияет на процесс регенерации нервных клеток в постстрессовый период, а также усиливает сопротивляемость организма инфекциям. Таким образом ежедневное употребление в пищу моркови служит отличной профилактикой общего состояния здоровья.

По своим полезным свойствам морковь часто сравнивают с яблоками, луком и чесноком. Кроме того, полезным бонусом от употребления моркови являются целебные свойства морковного сока – он полезен при повышенном уровне кислотности в желудке, убивает бактерии в полости рта, а также помогает при простудных заболеваниях. Однако более одного стакана морковного сока в день употреблять нежелательно.

Еще одним полезным для профилактики онкологии продуктом являются яблоки. По результатам обследования контрольной группы испытуемых с учетом их рациона выяснилось, что риск возникновения рака кишечника в половину ниже у тех, кто ел более одного яблока в день.

Такое свойство яблок объясняется высоким содержанием в них органических соединений, содержащих кислород. Именно они не дают независимым соединениям повреждать ткани тем самым препятствуют размножению раковых клеток.