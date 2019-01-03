Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, Лента.ру.
На борту находится луноход, которые проведет исследования и эксперименты, в том числе опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.
«Чанъэ-4» высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Он был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.
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