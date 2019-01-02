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Фонд Цукерберга разрабатывает чип, который сможет превращать мысли в команды

Среда, 02 Января 2019 18:52
Фонд Цукерберга разрабатывает чип, который сможет превращать мысли в команды Фото из открытых источников

После продажи акций Facebook на сумму около $300 млн. Марк Цукерберг, совместно со своей супругой Присциллой Чан взялся за финансирование нового проекта в области биомедицины под названием «Инициатива Чан-Цукерберга». Идея проекта заключается в разработке устройства в виде чипа, превращающего мысли в команды. Целью данного проекта его создатели называют «исцеление всех болезней на протяжении одного поколения».

 

Одна из последних разработок данной инициативы – имплант человеческого мозга, который оснащен функциями записи и стимуляции мыслительного процесса, а также способен управлять движениями обезьяны в настоящем моменте. Стоимость разработки данного компонента умственной машины оценивают в $5 млрд.

 

Особенности и свойства данного устройства уже подробно описаны в публикации журнала Nature, где в пример приводится применение его путем чипирования мозга примата и управление его деятельностью.

 

Научное сообщество полагает такое вмешательство в деятельность живого организма терапевтичным и в перспективе способным влиять на излечение болезни Паркинсона и эпилепсии. Целебный эффект ментальной машины будет достигаться путем прекращения болезненного процесса при помощи прямого доступа к управлению мозговыми процессами.

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Иванова Мария Опубликовано в Наука   Теги Новости цукеберг
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