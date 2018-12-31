Учёные выяснили особенности работы памяти

Ученые из Соединенных Штатов Америки подвели итоги исследовательского проекта, в рамках которого они изучали устройство человеческой память, наблюдая за добровольцами с нарушениями в работе мозга. Материал, посвященный выводам исследователей, появился в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего сконцентрировались на изучении так называемой декларативной (эксплицитной) памяти, которая отличается от имплицитной памяти. Эксплицитная память формируется в результате сознательной работы с информацией, а имплицитная память — это итог непроизвольного обучения.
За формирование эксплицитной памяти отвечает гиппокамп — именно эта часть головного мозга переводит воспоминания из кратковременной в долговременную память. Теории, описывающие принципы работы декларативной памяти, довольно сильно разнятся, поэтому ученые из США решили разобраться в вопросе как следует.
Опыты, произведенные учеными, осуществлялись с привлечением людей, у которых были обнаружены нарушения в работе медиальной височной доли мозга (сюда входит и гиппокамп).
Эксперименты, в ходе которых людям демонстрировали фотографии, а затем сменяли их такими же, но с внесенными в них при помощи графических редакторов изменениями, показали, что гиппокамп является чрезвычайно важным для формирования эксплицитной памяти отделом мозга.
Простому русскому человеку сложно понять американцев. Взять хотя бы наши дни. Америка се...
Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...
Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.