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Учёные выяснили особенности работы памяти

Понедельник, 31 Декабря 2018 10:04
Учёные выяснили особенности работы памяти Фото из открытых источников

Ученые из Соединенных Штатов Америки подвели итоги исследовательского проекта, в рамках которого они изучали устройство человеческой память, наблюдая за добровольцами с нарушениями в работе мозга. Материал, посвященный выводам исследователей, появился в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего сконцентрировались на изучении так называемой декларативной (эксплицитной) памяти, которая отличается от имплицитной памяти. Эксплицитная память формируется в результате сознательной работы с информацией, а имплицитная память — это итог непроизвольного обучения.

 

За формирование эксплицитной памяти отвечает гиппокамп — именно эта часть головного мозга переводит воспоминания из кратковременной в долговременную память. Теории, описывающие принципы работы декларативной памяти, довольно сильно разнятся, поэтому ученые из США решили разобраться в вопросе как следует.

 

Опыты, произведенные учеными, осуществлялись с привлечением людей, у которых были обнаружены нарушения в работе медиальной височной доли мозга (сюда входит и гиппокамп).

 

Эксперименты, в ходе которых людям демонстрировали фотографии, а затем сменяли их такими же, но с внесенными в них при помощи графических редакторов изменениями, показали, что гиппокамп является чрезвычайно важным для формирования эксплицитной памяти отделом мозга.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости память
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