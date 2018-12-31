В шотландском соборе обнаружили средневековую резьбу по камню

Фото из открытых источников

В Данкельдском кафедральном соборе, что расположен в центре Шотландии, обнаружилась дюжина средневековых скульптур, изображающих святых. По данным издания Historic Environment Scotland, древние скульптуры из камня были найдены в гробнице епископа, которая была устроена таким образом, что фигур святых не было видно снаружи.

"Захоронение епископа было сооружено на открытом пространстве, а затем перемещено к стене здания собора, и скульптуры святых в итоге оказались надежно скрытыми от посторонних глаз", — рассказывают ученые.

Собор, в котором ученые сделали интересное археологическое открытие, был заложен в середине тринадцатого века и приобрел финальный облик к началу шестнадцатого века. Ранее, как отмечают археологи, на месте собора располагался монастырь.

"Одним из епископов собора был Роберт де Кардени — он занимал свой высокий пост в течение почти четырех десятков лет, с 1399-го по 1437-й год. Епископ построил для себя гробницу за семнадцать лет до смерти, однако позднее, при реставрации собора в начале девятнадцатого века, захоронение было разобрано и передвинуто", — говорится в издании HES.

Теперь, когда археологам стали доступны уникальные древние скульптуры, их первоначальный вид был воссоздан при помощи фотографий высокого разрешения 3D-моделирования. Ученые говорят, что скульптуры сохранились и были обнаружены буквально чудом.