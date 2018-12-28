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Ученые нашли генетические признаки биологического старения

Пятница, 28 Декабря 2018 08:18
Ученые нашли генетические признаки биологического старения Фото из открытых источников

Анализ клеток кожи, которыми с учеными поделились люди разного возраста, позволил обнаружить генетические паттерны биологического старения. Открытие, как уверены исследователи, поможет объяснить, почему некоторые люди выглядят гораздо моложе или старше своих лет.

 

Сотрудники Института Солка (Соединенные Штаты Америки) говорят, что полученные по итогам научной работы результаты уже использовались для детектирования признаков ускоренного старения у пациентов с прогерией (заболевание, заставляющее своего носителя выглядеть заметно старше своего истинного возраста).

 

"Дальнейшая работа будет вестись с применением алгоритмов машинного обучения, которые мы собираемся улучшить, чтобы более результативно выявлять генетические сигнатуры биологического старения. В итоге мы получим диагностический инструмент, при помощи которого сможем предупреждать ускоренное старение и вносить коррективы в лечение или образ жизни пациентов", — цитирует издание Genome Biology Сакета Навлакха, одного из авторов исследования.

 

Для обнаружения сигнатур старения ученые сконцентрировались на РНК — эти молекулы синтезируются или транскрибируется из ДНК. Отключенные гены не производят РНК, поэтому анализируя состав молекул РНК, можно понять, какие гены являются неактивными.

 

Использование такого метода, а также алгоритмов, приближенных к искусственному интеллекту, позволяет определить истинный возраст с погрешностью до четырех лет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости старение
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